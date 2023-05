DeSantis anuncia candidatura Republicana à Casa Branca na quarta-feira

O governador Republicano do Estado da Florida, Ron DeSantis, anunciará na quarta-feira a sua candidatura presidencial de 2024 nos Estados Unidos, num evento no Twitter com o empresário Elon Musk, de acordo com agências internacionais, citando fontes anónimas.

DeSantis, que há muito é visto como o principal rival do ex-presidente norte-americano Donald Trump na nomeação Republicana, revelará os seus planos numa conversa em áudio com o dono do Twitter, segundo duas pessoas que falaram à Associated Press sob condição de anonimato porque não estavam ainda autorizadas a discutir o anúncio publicamente.

Musk, falando no evento CEO Summit do The Wall Street Journal hoje em Londres, disse que DeSantis faria "um grande anúncio" no Twitter no dia seguinte. "É a primeira vez que algo assim acontece nas redes sociais", com perguntas e respostas em tempo real, declarou, acrescentando que não apoia nenhuma candidatura em particular.

A agência AFP também dá conta do anúncio de DeSantis, citando uma fonte próxima do atual governador da Florida e também recordando as palavras hoje de Musk, com previsão para as 18:00 de quarta-feira (hora de Washington, 21:00 em Lisboa).

O canal norte-americano Fox News, próximo do Partido Republicano, já confirmou igualmente com fontes próximas a revelação esperada de DeSantis da sua candidatura à Casa Branca.

O anúncio segue-se ao feito na segunda-feira pelo senador Republicano Tim Scott, que se disse estar preparado para derrotar nas primárias do seu partido Trump e DeSantis.

Scott - único senador negro do Partido Republicano, eleito pela Carolina do Sul, e considerado uma das principais figuras em ascensão entre os conservadores - já apresentou a documentação necessária à Comissão Eleitoral Federal, aumentando a lista de candidatos às primárias.

De acordo com as sondagens, o principal candidato a representar os Republicanos nas eleições de novembro de 2024 é o ex-Presidente Trump, com quem DeSantis e Scott mantêm relações tensas.

Além de Scott, de Trump e de DeSantis, três nomes podem destacar-se nas primárias Republicanas: a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU Nikki Haley, a ex-governadora do estado de Arkansas Asa Hutchinson e o empresário Vivek Ramaswamy.

No lado Democrata, a situação é menos competitiva e apenas três candidaturas se destacam: a do atual Presidente Joe Biden, a da progressista Marianne Williamson e a de Robert F. Kennedy Jr., ativista antivacinas e sobrinho do ex-Presidente John F. Kennedy.

No final de abril, Joe Biden anunciou a sua recandidatura, dizendo que pretende "terminar o trabalho" iniciado em 2020, quando conseguiu destituir Donald Trump da Casa Branca.