5.800 passageiros contribuíram para o programa de Compensação Voluntária de Carbono na SATA Azores Airlines

As companhias aéreas do Grupo SATA, SATA Air Açores e Azores Airlines, assinalam o primeiro ano de implementação do Programa de Compensação Voluntária de Carbono em parceria com a IATA e o resultado é de mais de 5.800 passageiros que efetuaram a compensação voluntária das emissões de carbono produzidas pela sua viagem nas companhias aéreas do Grupo SATA.

"É um excelente sinal, que só pode motivar um agradecimento a todos os passageiros que, voluntariamente, aderiram à causa", refere a empresa.

Recordamos, que o programa de Compensação Voluntária de Carbono na SATA Azores Airlines foi lançado no dia 21 de março de 2022 – Dia da Árvore – e é promovido pela IATA (International Air Transport Association) e tem contribuído para levar a cabo iniciativas com impacto na compensação das emissões de carbono, enquanto reforça o desenvolvimento de projetos sustentáveis, implementados em diferentes regiões do planeta.

Nesta fase, as companhias aéreas do grupo SATA continuam a apoiar o projeto “Ecofiltro Guatemala Improved Stoves and Water Purification”. Em parceria com a ClimateCare e a Natural Capital Partners este projeto, para além de contribuir para a redução de até 200.000 toneladas de emissões de CO2 por ano, está a contribuir para melhorar as condições de saúde das famílias rurais da Guatemala, ao fornecer fogões de alta qualidade para substituir as tradicionais e ineficientes fogueiras usadas para cozinhar, e ao disponibilizar, também, equipamentos de purificação de água de alta qualidade (Ecofiltros) que aumentam o acesso à água potável.

O próximo compromisso que as companhias aéreas do Grupo SATA pretendem assumir será o de incorporar neste mesmo programa, projetos que venham a ser desenvolvidos em Portugal (e em especial, nos Açores) e que façam parte do Programa de Compensação Voluntária de emissões de carbono certificado pelas Nações Unidas.

Com esta iniciativa em curso, o Grupo SATA continua a dar um passo suplementar na consolidação da estratégia de sustentabilidade que deseja ver implementada nos próximos anos. Para além da renovação de frota da Azores Airlines, destaca-se para a realização do primeiro voo com combustível sustentável de aviação (SAF), realizado no passado dia 24 de outubro de 2022, abrindo caminho para a adoção deste tipo de combustível nas operações da SATA Azores Airlines, uma vez que este combustível é o que permite um volume mais significativo de redução nas emissões de CO2 produzidas. Para além do Programa de Compensação Voluntária de Carbono, as companhias aéreas também integram o Programa de gestão sustentável IEnvA - (IATA Environmental Assessment) e integram o programa europeu CELE e o programa Corsia, desenvolvido pela ICAO.