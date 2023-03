Associação Desportiva de Machico prepara repleto programa para assinalar o seu 54.º aniversário

No próximo dia 14 de Abril, a Associação Desportiva de Machico celebra o seu 54.º aniversário e tem preparado um repleto programa desportivo e social que irá abranger toda a família tricolor.

A celebração inicia-se com a homenagem aos sócios de 50 e 25 anos, bem como aos parceiros da instituição, a qual será realizada na Sede da AD Machico pelas 18h30.

Depois segue-se no mesmo dia o Jantar de Aniversário que será realizado no Restaurante Pico da Maré Alta pelas 20h30. O jantar tem um custo de 25 euros por pessoa, sendo necessário efetuar a sua reserva até o dia 13 de abril, na sede do clube.

Ao nível do programa desportivo, no sábado dia 15 de Abril será realizado o já tradicional Torneio Dionísio Lopes Ferreira, torneio de futebol formação, em homenagem a um exemplar antigo dirigente da Associação Desportiva de Machico, com início pelas 9h30 no Campo Futebol Tristão Vaz.

Na manhã também do dia 15 de abril será realizado o Festival de Natação da AD Machico na Piscina de Machico, com início pelas 9h30, com a participação de vários clubes regionais.

Já na tarde do mesmo dia é a vez da realização do penúltimo jogo da 2.ª Divisão Nacional-Série Primeiros da equipa principal de voleibol, no Pavilhão do Caniçal pelas 118 horas, defrontando o CA Madalena, onde serão também homenageadas as novas Campeãs Regionais de Voleibol em Iniciados e Juvenis Femininos.

As comemorações encerram no dia 16 de Abril, com a realização da última jornada da equipa principal de futebol no Campeonato de Portugal, pelas 16h00 no Estádio de Machico, onde vai defrontar um histórico do futebol português, o SC Beira Mar.