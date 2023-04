Conheça os destaques dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Ministro treina presidente da TAP"

- "Galamba impôs presença da CEO na reunião do grupo parlamentar socialista"

- "Alexandra quer devolver indemnização milionária mas ninguém a recebe"

- "Montenegro ataca Costa e exige explicações. 'Não se esconda!'"

- "Marcelo desconhece pedido de ex-governante para mudar de voo"

- "Desaparece após ser agredida pelo marido"

- "Jogo do título vale 72 milhões"

- "Polícia em alerta com suspensão do metro"

- "Gil Vicente 0 - 0 Sporting: Oportunidade perdida"

- "Leão falha aproximação à Champions"

- "Bens essenciais isentos de IVA a parti de dia 18"

- "Tribunal de Matosinhos resolve disputa de cão"

- "Trump ao ataque: 'América caminha para o inferno'"

Visão:

- "Viagens à mesa em Portugal. À descoberta da história dos pratos tradicionais e dos locais que melhor os servem"

- "Futebol. Os donos estrangeiros dos clubes portugueses"

- "25 de Abril. Comissão estuda museu da liberdade e democracia"

- "Saúde. O que mudou no SNS com a nova direção executiva"

Sábado:

- "Os cinco homens que conspiraram para matar Jesus Cristo"

- "Espionagem - Agente russo capturado queria nacionalidade portuguesa"

- "Nova moda - O mundo dos SPAS para crianças e adolescentes"

- "Especial Páscoa - Sobremesas especiais"

- "Três dias ao telefone com Daniela Ruah: 'Voltei a trabalhar seis semanas depois de ter as crianças'"

Público

- "Governo falha prazo para reestruturar serviços a integrar nas futuras regiões"

- "TAP. Alexandra Reis protege Governo e atinge CEO"

- "Padre do Funchal. Jovem vítima de abuso na igreja não foi à escola durante um ano"

- "Habitação. Estado quer subarrendar mil casas a privados em três anos"

- "Direito de Resposta. Setor social ainda não pagou aumento salarial das amas"

- "Visita a Pequim. Macron tenta acalmar 'tensões' com a China"

- "Festival de Avignon. A primeira edição de Tiago Rodrigues abre com hip-hop e fecha com... Tiago Rodrigues"

- "Função pública. Aumento de 1% tem retroativos a Janeiro, professores sem respostas mantêm greves"

Jornal de Notícias:

- "Sistema que bloqueia carros de condutores com álcool vai ser testado em Portugal"

- "Comissão de Inquérito à TAP. Alexandra Reis quer devolver indemnização mas não sabe quanto"

- "Ministro admite aborto nos centros de saúde. Interrupção da gravidez com medicamentos"

- "Espinho. Juíza decide manter ex-autarca em prisão preventiva"

- "Função Pública. Só um terço terá aumentos acima do valor da inflação"

- "Feira. Empresário segura Molin em mãos nacionais"

- "Guerra. Rússia acusa Portugal de retirar crianças a mães ucranianas"

- "Clássico da Páscoa. Currículo de Sérgio Conceição contra a frieza de Schmidt"

Diário de Notícias:

- "Pressão sobre Costa aumenta com TAP a deixar três ministros debaixo de fogo"

- "Envelhecimento. Portugal é dos países europeus com menos anos de vida com saúde"

- "Aborto no SNS. Pizarro admite mudar a lei e abrir a porta a objeção de consciência 'à la carte'"

- "Função Pública. Só um terço dos trabalhadores do Estado vai ter aumentos acima da inflação"

- "Papa em Lisboa. Jornada Mundial da Juventude põe mais 4 mil autocarros na rua"

- "Caso em investigação. Gouveia e Melo justifica última falha do 'Mondego' com 'erro humano'"

- "Ensino Superior. Periferias de Lisboa e Porto são as zonas com menos alunos"

- "Dr. Donald, Mr. Trump. Em silêncio em Nova Iorque, de volta ao ataque na Florida"

- "Os mais valiosos sub-23. Há três futebolistas portugueses no pódio"

- "'Bicho Homem'. Inéditos de Bordalo II em exposição no Brasil"

Negócios:

- "Inquérito à TAP. Alexandra Reis iliba Medina"

- "Atraso espanhol na ferrovia põe em risco fundos comunitários"

- "Taxa média de IRC subiu para 18,9% em 2021"

- "Economia já dá sinais positivos e alivia pessimismo"

- "Sustentabilidade. BNP quer financiar clientes com 550 mil milhões verdes"

O Jogo:

- "Gil Vicente 0-0 Sporting. Leão sem rede. Sportinguistas deixam escapar dois pontos e oportunidade de intensificar pressão sobre os rivais"

- "FC Porto. Grujic entra no meio. Aposta em Alvalade e nas duas partidas com o Inter, médio será chamado a batalha vital"

- "Benfica. Rafa no deserto do golo. Atacante não festeja na Liga desde outubro"

- "Clássico. Soares dias chamado à Luz. Desgaste: jogadores encarnados mais carregados de minutos do que os azuis e brancos"

- "Braga. Horta até 2028. Renovação sem mexer na cláusula de rescisão"

- "V. Guimarães. Lágrimas na chamada de Celton à Seleção A"

- "Boavista. Yusupha a correr pelo fim do jejum"

- "UEFA. Ucrânia na organização do Euro vira tabu"

Record:

- "Leão fora de jogo"

- "Vê dois golos anulados e Champions fica mais longe"

- "Adan: 'Continuamos na luta'"

- "Ruben Amorim: 'Saio daqui frustrado. Fomos ingénuos'"

- "Benfica: Equipa de olho em Silva e Ramos"

- "Chelsea é um dos tubarões no clássico"

- "António Simões: 'Otamendi é um dos grandes centrais do mundo'"

- "Enzo: 'Aprendi muito com Schmidt'"

- "FC Porto: Sérgio tenta o póquer em Lisboa"

- "Só Marcano está certo na defesa"

- "SP Braga: Ricardo Costa renova até 2028"

A Bola:

- "Jonas: 'Só um milagre impedirá o Benfica de ser campeão'"

- "Festejou quatro títulos e tornou-se um dos melhores marcadores de sempre na Luz"

- "'O clássico Benfica - FC Porto mexe sempre com toda a gente, com os jogadores, com os adeptos e com o próprio jogo'"

- "Melhor recordação? É de um FC Porto - Benfica que nem joguei, vi do banco, ganhámos 2-1 no Estádio do Dragão e fomos campeões'"

- "O Estádio da Luz sempre foi arma muito importante para a gente e espero que volte s sê-lo'"

- "Leão engasga-se em Barcelos"

- "Fc Porto: Dragão mantém cinco em dúvida"