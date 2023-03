Terror no centro ismaili e contas da crise em destaque nos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias nesta quarta-feira, 29 de Março de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Terror no centro Ismaili, em Lisboa. Telefonema mistério desencadeia massacre"

- "Após chamada, esfaqueia professor no pescoço e mata duas mulheres. PJ tenta descobrir quem ligou para o assassino"

- "Saiba os preços dos bens alimentares com 0% de IVA"

- "TAP paga a gestora 18 mil euros para ficar sem trabalhar"

- "Crédito da casa. 56 mil deixam de pagar empréstimo"

- "Trabalhou debilitada. Advogada com cancro morre sem apoios"

- "Nova avaria. Navio patrulha 'Mondego' volta a falhar missão"

- "Segurança. Delinquência juvenil dispara mais de 50%"

- "Águia prepara voo a norte. Florentino vai a jogo"

No Público:

- "Fundos comunitários deixaram de ter divulgação obrigatória nos jornais"

- "Homicídio em Lisboa: 'Não imaginava que pudesse fazer uma coisa assim'"

- "Educação. Escolas querem mais tempo para recuperar aprendizagens"

- "Entrevista. 'Não deve haver requisito de moderação no Parlamento', Augusto Santos Silva fala sobre a experiência de um ano na AR"

- "Ucrânia. Avdiivka é a nova frente da feroz batalha pelo Donbass"

- "Comité Olímpico. Bielorrussos e russos podem regressar como atletas neutros"

- "Empresas. Donos das tecnológicas contra lei das 'stock options'"

- "Marinha. Avarias no navio Mondego levam ao falhanço de nova missão"

- "Leilão. A surpresa de um nu sensual que pode ser de Aurélia de Sousa"

- "Cinema. 'L'immensità' -- Por Amor, de Emanuele Crialese, inaugura 16.ª edição da festa da Itália"

- "Pintura. Pintores do Renascimento usaram gema de ovo contra as ameaças dos contrastes do clima"

No Jornal de Notícias:

- "Refugiado mata após telefonema agitado."

- "Duplo homicídio abala comunidade ismaelita. Farana e Mariana eram assistentes sociais. Professor tentou socorrer as vítimas e foi esfaqueado. Agressor atingido a tiro pela PSP"

- "Privados que geriam hospitais públicos exigem 90 milhões por prejuízos da covid"

- "Saúde. Envelhecimento já não explica mortalidade excessiva"

- "Marinha. Motores do 'Mondego' falharam em missão"

- "Liga. Grandes decisões. Benfica dá-se mal com regresso após jogos da seleção"

- "Rio Tinto. Alargamento da via férrea obriga a demolir 90 imóveis"

- "Alto Minho. Cinco câmaras querem travar linha de muito alta tensão"

- "Espionagem. Guerra na Ucrânia faz aumentar sabotagem informática em Portugal. Relatório alerta para ameaça de grupos estrangeiros"

No Diário de Notícias:

- "Marcelo condena PSD e Chega ao referirem 'terrorismo' em ataque ao Centro Ismaili"

- "Aumento de 1% no Estado tira até 12 euros a ordenados mais baixos"

- "Jornadas do PS: 'Há uma maioria que respeita a Constituição', garante Costa"

- "Mortalidade. Portugal passa a barreira das 120 mil mortes e não conseguirá baixar tão depressa"

- "Helena Canhão: 'Daqui a cinco anos, Faculdades de Medicina estão na situação em que o SNS está agora', alerta presidente do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas"

- "Banco de Portugal. Receitas deixam de contar para o OE nos próximos anos"

- "Encontro. Cimeira pela Democracia de Biden arranca com críticas da Rússia e China"

No Tal&Qual:

- "Testa-de-ferro de Salgado investe milhões na Amazónia. Os investimentos de Hélder Bataglia, o empresário que pôs a boca no trombone e denunciou o patrão do BES e José Sócrates, estão a ser investigados a pente fino pelas autoridades brasileiras"

- "Investimento de clã mexicano no litoral alentejano. CostaTerra na mira dos ambientalistas europeus"

- "Orlando Figueira: 4 anos a receber sem fazer nenhum"

No Negócios:

- "Banco de Portugal entrega dividendos ao Tesouro"

- "Comissões irregulares cobradas no crédito da casa"

- "Medina descativou menos do que os antecessores"

- "Inquérito parlamentar à TAP descola, mas demissões tiram gás"

- "Grossistas também estão incluídos no cabaz de IVA"

- "Ordens. Governo tem até setembro para preparar estatuto"

- "Concertação. Medidas do acordo com patrões estão por desbloquear"

No O Jogo:

- "FC Porto. Taremi acelera no Ramadão"

- "Benfica. Seferovic revisita a antiga casa em entrevista a O Jogo: 'Schmidt é 50 por cento do sucesso'"

- "Benfica. Aursnes em alta-voltagem"

- "Sporting. Amorim pede ponta-de-lança"

- "Sporting. Ugarte lesionou-se e pode falhar o Sta. Clara"

- "Rio Ave. António Silva Campos antecipa saída no final da temporada: 'É o momento certo para vender Guga'"

No Record:

- "Com Schmidt até ao fim. Rui Costa quer alemão a seu lado todo o mandato"

- "Sporting. Seleções causam enorme desgaste"

- "FC Porto. Guga interessa"

- "Cobiçado no Brasil. Lucas Veríssimo não sai agora"

E no A Bola:

- "'Amorim será em breve um dos melhores do mundo!', Pedro Porro, 'treinador foi tudo para mim'"

- "Benfica e Schmidt em sintonia para a renovação"

- "Uma conversa de vida. Kenedy abre o coração: 'Perdi quase tudo por causa do maldito vício do casino..."

- "FC Porto. Dragões chegam a conta-gotas"