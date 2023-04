CDS quer continuar a responder aos anseios das migrações e da diáspora

Ana Cristina Monteiro, deputada do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira e, também coordenadora do grupo responsável pela diáspora e migração', integrado no 'Projecto Madeira – Traçar Horizontes' veio, hoje, a público reiterar o apoio do seu partido a esta causa.

A parlamentar centrista, citada em nota de imprensa, começou por enaltecer o trabalho da equipa que integra o Núcleo das Comunidades e Diáspora (liderado pela própria), bem como os representantes das comunidades residentes na Região, pois “foi com a dedicação e empenho de todos que conseguimos concluir um trabalho sólido, com o objectivo de recolher contributos para poder responder aos anseios e preocupações dos imigrantes que residem na Madeira e, também, na diáspora".

Segundo Ana Cristina Monteiro, “este trabalho e todas as reuniões que tivemos ao longo destes três meses, pretende responder aos anseios que nos foram transmitidos por todos os intervenientes e vem dar continuidade ao que tem sido desenvolvido no parlamento regional, através do nosso grupo parlamentar, que tem apresentado inúmeras propostas, no sentido de encontrarmos sempre as melhores soluções para os problemas das comunidades e da diáspora”.

A deputada recordou a propósito as propostas neste âmbito, que já foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do CDS e votadas no parlamento. Nomeadamente: "o cumprimento do Acordo Bilateral da Segurança Social entre Portugal e a Venezuela, que visa o pagamento das pensões dos portugueses da Venezuela, em Portugal; a criação de uma solução igual à criada para os lesados do papel comercial através de um Fundo de Recuperação de Créditos para os imigrantes lesados do BES; a igualdade no tratamento aquando da aplicação do Programa Regressar para aqueles que pretendam regressar às Regiões Autónomas através do Pedido de Inconstitucionalidade de algum articulado; e a inclusão dos nossos imigrantes no Regime de Seguro Social Voluntário, que permita aos portugueses residentes na diáspora descontar para o Seguro Social Voluntário em Portugal".

O Núcleo das Comunidades e da Diáspora é composto por: Ana Cristina Monteiro na presidência; por Roberto Rodrigues na vice-presidência e Sebastião da Silva como vogal principal, acompanhados de um secretariado estruturado por Elizabeth do Nascimento, Maria Odília Gonçalves, Orlando Pereira de Agrela e Nakary Ramirez. Conta ainda com seis vogais em diferentes áreas de actuação: a área da formação e da incidência internacional está Alejandro Mena, Jose Luis da Mata Faria e Carlos Arocha; na área da economia e da incidência nacional está o Sebastião da Silva e Gilberto Fernandes de Jesus; na área social, saúde e família com a Lídia Albornoz, Elizabeth do Nascimento e Leticia Ferreira Correia; na área da juventude contam com a Angeles Pestana e Gabriela Ely; na cultura e integração com Orlando Pereira de Agrela, Gabriel Gonçalves e Gonzalo Mendez e na área do desporto Dixon Ely e Juan Carlos Lacruz Griffin.

Ana Cristina Monteiro deixou ainda a garantia de que "este é um trabalho que irá constar do futuro programa da coligação [PSD/CDS], tendo como principal objectivo "continuar a acolher e a integrar as nossas comunidades, sem esquecer a nossa diáspora, pois todos eles são e serão sempre, dignos embaixadores da Madeira pelo mundo fora".