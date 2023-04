PS denuncia "falta de vontade política" na criação do estatuto dos bombeiros profissionais

O PS Madeira critica a "falta de vontade política" do Governo Regional para a criação do estatuto dos bombeiros profissionais que desempenham funções nas associações de bombeiros voluntários da Região.

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, junto ao quartel dos Bombeiros de Câmara de Lobos, o deputado Jacinto Serrão explicou que esta é uma reivindicação antiga que pretende equiparar os profissionais que exercem funções nas associações de bombeiros voluntários aos bombeiros profissionais de outras corporações, como é o caso dos sapadores do Funchal, de Santa Cruz e de Machico.

Na ocasião referiu que este novo estatuto tem vindo a ser prometido pelo "Governo Regional há muito tempo, tendo o secretário regional da Saúde e Proteção Civil garantido que estaria pronto no primeiro trimestre do ano", contudo, segundo o deputado, é que " o primeiro trimestre já foi e esse novo estatuto ainda não conheceu a luz do dia".

Jacinto Serrão frisou que esta é uma justa reivindicação, para garantir melhores condições de trabalho e eficiência “no exercício desta profissão tão nobre para a Região Autónoma da Madeira”. “Para trabalho igual, salário e condições iguais”, defendeu, acrescentando que o Governo Regional só não resolve este problema “por uma certa inércia e falta de vontade política”.

“Os bombeiros têm uma missão de proteção civil, para salvaguardar a vida de pessoas e a integridade de bens na Região. Por isso, o investimento nesta área é necessário e prioritário”, concluiu o deputado.