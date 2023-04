"Aumento da população empregada é um excelente sinal", diz PSD

O deputado Carlos Fernandes, do Grupo Parlamentar do PSD, destacou, esta manhã, numa visita à empresa Noblepassion, o facto de a Madeira ter atingido o valor mais elevado de sempre relativamente à população empregada.

O aumento da população empregada é um excelente sinal, começou por declarar o parlamentar, que atestou que estes registos e esta tendência espelham o trabalho do Governo Regional que, após a crise pandémica, encetou uma política séria de recuperação e dinamização económica, "amiga das empresas e dos trabalhadores".

Aliás, os empresários têm demonstrado uma maior confiança na economia regional, o que se deve à estabilidade e à previsibilidade políticas, bem como ao acompanhamento do Executivo, mesmo com as consequências da guerra na Europa. PSD.

Por outro lado, Carlos Fernandes destacou que “termos mais de 123.000 pessoas empregadas, o melhor número de sempre no que diz respeito à população trabalhadora desde que há registos" significa que, na Madeira, criam-se novos postos de trabalho e os trabalhadores sentem-se valorizados. Aliás, neste âmbito, o deputado deu como exemplo o aumento do salário mínimo regional em 8,6%, comparativamente ao ano anterior.

A Região alcançou, efectivamente, excelentes números no que diz respeito à empregabilidade e ao desemprego registado, ilustrado pelo facto de "em Fevereiro, estarem inscritas 9801 pessoas no Instituto de Emprego, o valor mais baixo dos últimos 15 anos” acrescentou o social democrata.

A Madeira, face ao mês de Fevereiro de 2022, é a região do país em que se deu a maior redução do número de desempregados, com -32,1%, sendo a média nacional de 8,3%. É uma redução histórica que evidencia que a política aplicada se traduz numa efetiva criação de novos postos de trabalho e no aumento da população empregada para "números nunca antes atingidos”, finalizou o deputado do PSD.