Fernando Tordo traz ‘As Canções da Minha Vida’ à Madeira

Tal como no ano passado, a Feira do Livro de Santa Cruz, que se realiza de 20 a 25 de Abril na Promenade dos Reis Magos, volta a assinalar a Revolução dos Cravos, unindo a liberdade que os livros e a imaginação proporcionam a uma outra faceta da liberdade como conquista democrática, civilizacional e cultural.

Deste modo, e num ano em se prepara o assinalar dos 50 anos de Abril em 2024, a II Feira do Livro de Santa Cruz traz à Madeira uma das vozes mais emblemáticas da música de Intervenção, o consagrado cantor Fernando Tordo, que actuará na noite de 24 de Abril.

Ao palco dos Reis Magos, Fernando Tordo vai trazer o espetáculo ‘As Canções da Minha Vida’, no qual recorda os grandes temas e as memórias que sobressaem da sua vida artística.

Fernando Tordo e Ary dos Santos venceram há 50 anos, mais precisamente no dia 26 de Fevereiro de 1973, o X Festival RTP da Canção, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com a canção ‘Tourada’, que era uma crítica ao regime totalitário de então, mas que ficou para a história por ter conseguido 'tourear' a censura. Facto que se explica pelo facto de muitos não terem entendido a música, pensando tratar-se de uma crítica à tourada e não ao Regime. Aliás, a única polémica que a música suscitou foi uma reação extremamente negativa do Sindicato dos Toureiros.

Reveja a música

A seguir ao espetáculo de Fernando Tordo haverá fogo-de-artifício, assinalando a passagem do dia 24 para o dia 25 de Abril.

Conversas em redor da Liberdade

Conforme noticia o DIÁRIO na edição impressa de hoje, a II Feira do Livro de Santa Cruz terá outro momento também para assinalar Abril. Assim, no dia 25, o evento será palco de uma conversa em redor da Liberdade. Moderada pela directora da Feira do Livro, Raquel Gonçalves, esta conversa sentará à mesma mesa a jornalista da RDP, Daniela Maria, o jornalista do DIÁRIO, Jorge Freitas Sousa, o historiador e professor Nelson Veríssimo, e ainda o padre José Luís Rodrigues.