A Epopeia Casa de Tecidos aposta na diversidade e na qualidade dos seus tecidos. Esta semana damos destaque à Renda em Tule Bordado, que é utilizado por diversas marcas de renome internacional, para a confecção de peças deslumbrantes.

A Renda em Tule Bordado é um tecido versátil, pois pode ser ousada ou delicada, tornando as peças de roupa mais elegantes e sofisticadas. Desta forma, é, frequentemente, aplicada nos vestidos de cerimónia, mas, também, pode ser utilizada na indústria do calçado, ou como adereço na confecção de diversas peças. O bordado dá-lhe um toque exclusivo, pode conter desenhos florais, ou ornamentos. As aplicações como pedras, pérolas, lantejoulas, e flores em alto relevo bordadas à mão conferem um brilho subtil a este tecido. Nas passerelles de Paris Fashion Week 23, estiveram presentes tecidos como este. Os brilhos, e os diferentes tipos de renda, inspiraram alguns dos grandes nomes da Alta-Costura.

Na Epopeia Casa de Tecidos pode encontrar a Renda Tule Bordado em várias cores, e revitalizar as suas peças de vestuário.

