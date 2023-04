ARDITI organiza oficina sobre energias renováveis

No dia 21 de Abril, entre as 16 e as 17h30, na Sala Ursa Menor, na Madeira Tecnopolo, vai decorrer uma oficina para professores e educadores sobre energias renováveis. Esta é uma iniciativa promovida pelo Serviço Educativo da ARDITI, em colaboração com a Plataforma Oceânica de Canárias (PLOCAN).

A temática será explorada recorrendo a kits educativos que permitem: simular o efeito da luz na produção de energia através de painéis solares; testar o efeito do vento nas turbinas eólicas; produzir hidrogénio (com recurso a energias renováveis) através da eletrólise da água e sua conversão em eletricidade, entre outras experiências.

A oficina tem como objectivos: identificar diversos tipos de instalações de energias renováveis e compreender o seu funcionamento; promover a interdisciplinaridade das ciências e estimular o espírito de análise crítica e reflexão em torno da situação ambiental actual.

A participação é gratuita, mas as inscrições são limitadas e obrigatórias. Os interessados podem efectuar a inscrição aqui.

A concluir, a ARDITI informa que a sessão será em espanhol.