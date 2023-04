Portugal goleou Inglaterra no arranque do Europeu de sub-23 de hóquei em patins

A seleção portuguesa de sub-23 de hóquei em patins goleou hoje a Inglaterra, por 15-1, com um parcial de 7-0 ao intervalo, na ronda inaugural do primeiro Europeu da categoria, a decorrer em Paredes até sábado.

Lucas Honório, com quatro golos, e José Miranda, com três, foram os melhores marcadores de Portugal, num jogo praticamente de sentido único e que serviu de ensaio para os normalmente decisivos encontros frente aos também candidatos Itália e Espanha.

O combinado luso demorou algum tempo a estabilizar, e até foram os ingleses os primeiros a ameaçar o golo, por Benjamin Oldroyd, primeiro de livre direto, no primeiro minuto, e, a seguir, com uma bola nos ferros da baliza de Edo.

A partir daí, Portugal assumiu o jogo e foi construindo uma vantagem tranquila, que até pecou por escassa, tal a diferença de ritmo, intensidade e de qualidade entre os intervenientes.

José Miranda adiantou Portugal aos sete minutos, com um remate colocado, e Lucas Honório, aos 10, anotou o segundo, após recarga.

Com um vasto e rico passado nas seleções jovens, nos quais se contabilizam os títulos europeus de Sub-17 e 19, os pupilos de Renato Garrido chegaram ao terceiro, aos 19 minutos, por Diogo Barata, em jogada individual, e, no mesmo minuto, Tiago Sanches combinou com um colega e bateu Arran Hall.

Como se esperava, o guarda-redes inglês teve um final de tarde ingrato e voltaria a ser batido mais três vezes até ao intervalo, após finalizações de Bernardo Ramalho (aos 22), José Miranda (23) e Jotta (24).

O domínio absoluto de Portugal acentuou-se no segundo tempo e a vantagem foi crescendo naturalmente, com a oposição possível dos ingleses, graças a novos tentos de Lucas Honório (30 minutos), Diogo Abreu (34), Jotta (39) e Gustavo Pato, que 'bisou' no mesmo minuto (39).

A novidade neste período, também sublinhada em palmas pelo pouco público que acorreu ao Multiusos de Paredes, surgiu aos 42 minutos, quando Paul Dickin, com um remate forte e colocado, marcou para a Inglaterra.

Lucas Honório, por duas vezes, aos 46 e 49 minutos, e José Miranda, 47, marcaram os restantes golos, num encontro em que todos os jogadores de campo foram felizes na finalização.

Este primeiro Europeu de sub-23 vai realizar-se até sábado, no Multiuso de Paredes, num formato de campeonato, num único grupo, envolvendo as seleções de Portugal, Espanha, Itália, Suíça e Inglaterra.