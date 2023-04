Lucas Nascimento e Madalena Fernandes vencem nos sub-14 em ténis

A Quinta Magnólia recebeu a III Etapa do Circuito Regional Ludens CM, que contou com a participação de 10 atletas, num torneio que antecede a pausa para as férias da Páscoa.

Nos singulares femininos, foi Madalena Fernandes, do Roberto Costa TC, a vencer a prova ao ficar em primeiro num grupo de quatro atletas, seguidas pela colega de clube, Vera Ojkic. No embate entre ambas, Madalena venceu por duplo 6-0.

Já nos masculinos, grande equilíbrio no grupo 1, em que apurou Lucas Nascimento e Henrique Gonçalves, ambos do Ludens, para a fase a eliminar. Já no grupo 2, Rodrigo Chaves, também do Ludens CM, venceu e Henrique Maia (Roberto Costa TC) foi segundo.

Nas meias-finais, Lucas Nascimento venceu Henrique Maia por duplo 6-3 enquanto Henrique Gonçalves seguiu para a final devido a desistência de Rodrigo Chaves.

Numa final de grande equilíbrio, a vitória ficou no lado de Lucas Nascimento que venceu por 3-6, 6-3 e 10-8.