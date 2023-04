Meia centena de sócios no arranque da Assembleia Geral Extraordinária

Dos cerca de 800 sócios com quotas pagas (até às 18 horas de hoje), até às 19 horas, hora de início da Assembleia Geral Extraordinária do CD Nacional, marcam presença cerca de meia centena de sócios no Estádio da Madeira.

Atribuir poderes à Direcção de alienar o capital social detido directa e indirectamente pelo clube no Clube Desportivo Nacional, Futebol SAD até ao limite permitido por lei é o único ponto na ordem de trabalhos.

O ex-presidente da Assembleia Geral, Miguel Sousa, é das ausências mais notadas entre os sócios nacionalistas.