Cimeira realizada na Madeira em destaque na UNESCO

A Cimeira Mundial de Educação Artística, organizada pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e que reuniu quase 300 professores, educadores, artistas e políticos, de 40 países, para discutir temas prioritários na educação em cultura e artes, está em destaque no site da UNESCO.

O evento, que contou com a co-organização da Aliança Mundial de Educação Artística (WAAE) e a colaboração da UNESCO, teve por objectivo mapear as necessidades dos provedores de educação e identificar políticas e abordagens promissoras para maximizar o impacto positivo da sinergia entre cultura e educação.

No site da UNESCO, em notícia actualizada durante o dia de ontem, estão listados os principais factores que os participantes desta cimeira descreveram como essenciais para o sucesso da cooperação entre educação e cultura: a importância da abrangência na formação de professores; a alocação de maior tempo para a cultura e para as artes na educação e nos currículos; a melhoria da qualidade da formação, inicial e contínua de professores, que reconhece e reforça a diversidade cultural; a promoção da importância da literacia digital e do desenvolvimento de competências de cidadania digital para professores e alunos. Além disso, destacaram a importância de uma maior cooperação entre professores e educadores, assistentes culturais e sociais, artistas, organizadores comunitários e outros atores e agentes para o sucesso desta sinergia.

A UNESCO e a Aliança Mundial para a Educação Artística também lançaram uma pesquisa 'on-line' sobre educação em cultura e artes, para avaliar desafios e as necessidades atuais e futuras dos educadores que promovem estas áreas, em todo o mundo.

Os resultados da Cimeira realizada na Madeira e da pesquisa lançada contribuirão, conjuntamente, para moldar o futuro Enquadramento Global da UNESCO para a Cultura e Educação Artística, que será endossado na Conferência Mundial sobre Cultura e Educação Artística, nos Emirados Árabes Unidos, em dezembro de 2023.

O evento, que aconteceu entre os dias 1 e 3 de Março de 2023, no Funchal, sob o tema ‘Património e Sustentabilidade: Ilhas Sustentáveis de Cultura e Educação Artística’, foi organizado pelo Governo Regional da Madeira / Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

O artigo original pode ser consultado no site da UNESCO, através do link: https://www.unesco.org/en/articles/global-dialogue-brings-together-teachers-unesco-framework-culture-and-arts-education.