CMF mantém aposta nas políticas municipais para os cidadãos seniores

A Sala da Assembleia Municipal do Funchal acolheu esta terça-feira, 4 de Abril, a palestra sobre os 'Benefícios da Actividade Física no Controlo da Diabetes', proferida pela endocrinologista Eduarda Resende.

A inciativa insere-se na Semana da Actividade Física Sénior dos Ginásios Municipais, no âmbito do Dia Mundial da Actividade Física, que se assinala a 6 de Abril, e do Dia Mundial da Saúde, assinalado a 6 de Abril.

Presente na palestra, destinada aos utentes dos ginásios municipais, esteve a vereadora Helena Leal, que destacou a pertinência da iniciativa, relembrando os benefícios para o bem-estar e para a saúde advindos da prática de atividade física, frisando que a Câmara Municipal do Funchal "vai continuar a investir em políticas municipais que beneficiem a população, quer sejam políticas próprias, quer em cooperação com associações e também com o Governo Regional, até por ser um investimento com retorno".

A CMF tem mais de mil utentes inscritos nos Ginásios Municipais, que participam regularmente em actividades físicas, bem como em outras actividades complementares e formativas.

Helena Leal reforçou a importância da acção da CMF, "estando, inclusive, focada no essencial para os cidadãos.

O município do Funchal, afirmou a vereadora, "vai querer sempre associar-se e accionar todos os mecanismos necessários para promover a saúde física e psicológica da nossa população, reduzindo, assim, os riscos psicossociais, aumentando os factores de protecção e resiliência essenciais para que tenham qualidade de vida".

No que se refere à prática de actividades físicas, Helena Leal recordou ainda que o Funchal ostenta o galardão de cidade amiga do desporto, aposta que tem sido "continuada e transversal" a todo o ciclo vital, "com grande incidência na área da actividade física sénior enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física e mais qualidade de vida para os nossos munícipes".