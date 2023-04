Madeira mantém número de vagas no Ensino Superior

As universidades e politécnicos portugueses contam, este ano, com 54.733 vagas. Na Madeira são 675, o mesmo número do que no ano anterior.

Os dados foram revelados, este domingo, 2 de Abril, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Engenharia informática é curso com mais vagas (90) na Universidade da Madeira, ao passo que as engenharias (Civil, Electrónica e de Computadores) são aqueles com menos vagas (15 cada).

No que toca ao Ciclo Básico de Medicina, à semelhança do ano passado, são 38 as vagas disponíveis na Região em 2023.

As candidaturas para a primeira fase de acesso ao Ensino Superior arrancam a 24 de Julho e terminam a 7 de Agosto.

Os resultados serão divulgados dia 27. No dia seguinte, a 28 de Agosto, começam as candidaturas à segunda fase, que termina a 5 de Setembro, com os resultados a serem divulgados a 17 do mesmo mês.