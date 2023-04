Vento forte e agitação marítima prolongados até amanhã pelo IPMA

O aviso amarelo para vento forte e agitação marítima na Madeira e Porto Santo foi prolongado até amanhã, 5 de Abril, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As ondas deverão chegar até aos 4,5 metros na costa Norte da Madeira e no Porto Santo. Em ambos, o aviso vigora até à meia-noite.

Nas costas Norte e Sul da Madeira, o vento será forte do quadrante Norte com rajadas até 75 km/h. Já nas zonas montanhosas, o vento será forte do quadrante Norte com rajadas até 95 km/h. O aviso amarelo, tanto para as costa Norte e Sul, como para as zonas montanhosas vigora até às 9 horas.