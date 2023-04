Grémio Literário da Madeira realiza mais uma tertúlia

O Grémio Literário da Madeira realiza mais uma das suas tertúlias, já no próximo dia 21 de Abril, pelas 20h00, na Sede da Banda Municipal do Funchal, desta vez sob o tema 'A Banda, mais do que uma Filarmónica'.

Três oradores vão partilhar a sua visão e experiência sobre Bandas Filarmónicas: Manuel Pedro Freitas dará a conhecer vários aspectos da rica história das Filarmónicas na Região, Juvenal Dantas, vice-presidente da ABFRAM - Associação de Bandas Filarmónicas da RAM, abordará os desafios e o futuro das Filarmónicas na RAM e o maestro António Saiote desloca-se expressamente à Região, a convite do Grémio, para abordar a importância das Bandas Filarmónicas.

O evento conta com a especial colaboração da ABFRAM - Associação de Bandas Filarmónicas da RAM e com o apoio da Banda Municipal do Funchal.

A tertúlia realiza-se na sede da Banda Municipal do Funchal. A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia pois os lugares estão limitados à capacidade da sala e estão disponíveis mediante inscrição em https://bit.ly/tertuliafilarmonicas.