Música, magia e animação infantil este fim-de-semana na FNAC Madeira

A Fnac Madeira, localizada no centro comercial Madeira Shopping, vai promover este fim-de-semana um conjunto alargado de actividades que vão desde a música, a magia e a animação infantil.

Na sexta-feira, 31 de Março, pelas 19 horas, a Fnac Sessions apresenta 'Combo de Jazz 2.º ano do Curso Profissional de Instrumentista Jazz' com o Conservatório - Escola Profissionais das Artes da Madeira. O grupo é composto pelos alunos Beatriz França e Eduard Cojocaru na guitarra, Flávio Jesus no piano, André Ferreira no contrabaixo e André Paixão na bateria, que estarão sob a orientação do professor Luís Filipe Freitas.

Pelas 17 horas de sábado, 1 de Abril, a Fnac Sessions cede o palco aos Agri’doce. A banda é composta por cinco elementos com a missão de fazer voar a todos os cantos do arquipélago as suas músicas embaladas pela diversidade musical, desde a música popular portuguesa, indie, rock, bossa nova, entre outros. Desta sinfonia fazem parte: Melissa Janice na voz, piano e violino, Leonardo Pinto na bateria e percussão, Sandra Mariz na voz, piano, violino e ukelele, André Ferreira no baixo elétrico, baixo acústico e contrabaixo e Luís Barros na guitarra elétrica e guitarra acústica.

No domingo, 2 de Abril, Dia Internacional do Livro Infantil, a Fnac Kids promove a 'Hora do Conto' com Leda Pestana, pelas 11h30, de forma a incentivar a leitura dos mais novos e salientar a importância dos livros infantis no processo de educação.

À tarde, pelas 16h30, o conhecido mágico Dani Gouveia preparou uma sessão especial de 'Hora de Magia' para a FNAC.