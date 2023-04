Clubes de vela celebram protocolo com Grupo Sousa

A Associação Náutica da Madeira (ANM), o Clube Naval do Funchal (CNF) e o Iate Clube de Santa Cruz (ICSC) celebraram, este fim-de-semana, um protocolo com um Grupo Sousa, que "procura promover e sensibilizar todos os agentes das lides náuticas, da importância e dos benefícios sociais e desportivos, que estas actividades de carácter formativo, trazem para a Região Autónoma da Madeira, no contexto participativo e organizacional dos clubes"

Concretamente, este protocolo tem como objecto, assegurar o apoio logístico do Grupo Sousa ao transporte de equipamentos para a participação dos desportistas destes clubes, em regatas de vela ligeira a realizar no território continental, de acordo com o planeamento anual de cada instituição.

Esta parceria constitui "uma prioridade o crescimento da literacia do mar em associação aos valores do desporto, natureza, lazer, bem-estar e preservação do meio ambiente", destaca o Clube Naval do Funchal numa nota remetida às redacções.

A cerimónia protocolar de assinatura da parceria decorreu no passado sábado, dia 1 de Abril de 2023, no Centro Náutico de São Lázaro.

Marcaram presença os velejadores de cada clube, com participação nacional e ainda com o administrador do Grupo Sousa, Comandante Amaral Frazão, a anfitriã da cerimónia, a vice-presidente do CNF, Livramento Silva, que recebeu todos os clubes, o presidente do ICSC Hernâni Teixeira e o Comodoro da ANM Ricardo Câmara.