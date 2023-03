Proteção Civil da Madeira e Bombeiros participam no 'SIRESP Bootcamp'

O Serviço Regional de Proteção Civil, juntamente com bombeiros de várias corporações da Região, encontra-se a participar no SIRESP Bootcamp, um evento que que tem como finalidade primária o desenvolvimento de competências, a discussão de conceitos e temas de interesse para a Comunidade SIRESP, Operadora de Comunicações Críticas Móveis.

No fundo, o que se pretende é a demonstração e aplicação prática, bem como a sua validação operacional. O evento decorre nas instalações do SRPC, entre hoje e amanhã, sendo que as restantes sessões decorrem até dia 31 no Hotel Vidamar.

"A participação neste evento permite dotar a comunidade de utilizadores de um maior conhecimento da rede SIRESP, a oportunidade de explorar a interacção com os fornecedores de soluções tecnológicas, com a possibilidade de demonstrar e testar produtos e serviços inovadores, culminando com um exercício operacional num contexto realista", refere em comunicado o Serviço Regional de Protecção Civil.

Desde 2019, que o SRPC, IP-RAM já implementou 25 cursos na área das telecomunicações, habilitando 356 formandos com competências técnico-operacionais no âmbito das telecomunicações de emergência, investindo também cerca de 150.000€ euros em equipamentos que permitiram dotar os Corpos de Bombeiros das ferramentas necessárias para uma comunicação eficaz em teatros de operações de emergência.