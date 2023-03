Engenheiros debateram soluções de sistemas de tubagem em material plástico em edifícios e infraestruturas

A secção regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos promoveu, esta manhã, o Laboratório de Engenharia Civil dedicado à temática 'Edifícios e Estruturas', relativa a 'Sistemas de Tubagem em Material Plástico'.

A acção formativa teve como orador o director de Assistência Ténica, Jorge Vicente Sousa, do grupo FERSIL, com sessão de abertura a ficar a cargo de Débora Santos, vice-presidente do Conselho Directivo da Secção Regional da Madeira.

Os Laboratórios de Especialidade são fruto de uma estratégia regional para dar oportunidade aos membros Ordem de actualizarem conhecimentos de produtos / serviços / inovação na sua área de especialidade.

Com uma participação de 15 pessoas que tiveram a oportunidade para alargar conhecimentos, nas áreas de engenharia civil e ambiente na vertente hidráulica, ficando esclarecidos relativamente a normas e alterações regulamentares alusivas ao tema.