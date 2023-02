EUA instam Rússia a cumprir Tratado de Redução de Armas Nucleares

Uma alta responsável do controlo armamentista norte-americano criticou, esta segunda-feira, severamente a Rússia por suspender a sua participação no último Tratado de Redução de Armas Nucleares Estratégicas (New START), afirmando que Washington tentará que Moscovo continue a aplicá-lo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na semana passada que o país suspenderia a sua participação no tratado New START, que obrigava tanto a Rússia como os Estados Unidos a procederem a comunicações regulares sobre o estado dos seus arsenais nucleares, permitirem inspeções periódicas às respetivas instalações e cumprirem os limites do número de ogivas destacadas e não-destacadas por cada uma das partes.

"A Rússia está mais uma vez a mostrar ao mundo que não é uma potência nuclear responsável", declarou a subsecretária de Estado para o Controlo de Armamento, Bonnie Jenkins, numa sessão da Conferência sobre o Desarmamento, um fórum internacional ligado às Nações Unidas, a decorrer em Genebra, na Suíça.

A Rússia não se está a retirar do tratado, que está em vigor até 2026, mas Putin disse que Moscovo não pode aceitar inspeções norte-americanas das suas instalações nucleares enquanto Washington e os seus aliados da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental) tentarem derrotá-la na Ucrânia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo indicou que o país respeitará os limites impostos ao número de armas nucleares e continuará a notificar os Estados Unidos sobre testes de lançamento de mísseis balísticos.

As inspeções estão paralisadas desde 2020, por causa da pandemia de covid-19, e as discussões para retomá-las deveriam ter-se realizado em novembro passado, mas a Rússia cancelou-as abruptamente.

Jenkins disse depois à imprensa que os Estados Unidos ainda não avaliaram totalmente as consequências da suspensão comunicada pelo Kremlin, mas acrescentou: "Não estamos a ver quaisquer provas de que a Rússia esteja em incumprimento".

"Continuamos dispostos a trabalhar afincadamente com a Rússia para aplicar na totalidade o tratado New START, assentando a aplicação contínua do tratado nos interesses de ambas as partes", frisou.

O anúncio de Putin de suspender a participação de Moscovo no tratado ocorreu imediatamente antes do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.

Putin tem repetidamente classificado o conflito como necessário para combater alegados objetivos do Ocidente para enfraquecer a Rússia e tem alertado para uma crescente ameaça de guerra nuclear.

O ex-Presidente russo Dmitri Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional russo, disse na semana passada: "Se os Estados Unidos querem a derrota da Rússia, nós temos o direito de nos defendermos com quaisquer armas, incluindo nucleares".

"A Rússia tem de pôr fim a esta guerra e tem de pôr termo à sua irresponsável retórica nuclear", declarou Jenkins.

A ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, também criticou fortemente a suspensão da Rússia do tratado New START na conferência de Genebra, descrevendo-a como "mais uma prova -- se necessário fosse -- do perigoso impasse em que a Rússia está a colocar-se".