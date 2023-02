Madeira deveria ter "muito orgulho" nos seus grupos empresariais

"Não há qualquer contacto com o governo regional", assegura Luís Miguel Sousa que rejeita qualquer acusação de ter sido beneficiado por estar próximo do Governo Regional e garante que o único contacto é através da Porto Santo Line.

O presidente do Grupo Sousa, que manifestou total disponibilidade para um eventual regresso à comissão de inquérito, voltou a criticar as afirmações de Sérgio Marques, ex-deputado do PSD que, diz, lançou "suspeição" sobre os maiores grupos empresariais da Madeira: Grupo Sousa, Grupo AFA, Grupo Pestana, Grupo Trindade e Grupo Trindade/Blandy.

"Deveríamos estar muito orgulhosos que uma região tão pequena tenha grupos tão grandes" e que garantem emprego e conseguem sair da Região.

"Estes grupos criam emprego qualificado na Madeira", assegura.