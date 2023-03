IKEA transforma linha de apoio ao cliente em linha de apoio às vítimas de violência doméstica

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, a IKEA Portugal junta-se, pelo segundo ano consecutivo, à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), para apoiar as vítimas de violência doméstica. Este ano, com o mote de apoiar e incentivar ao pedido de ajuda é lançada a campanha "Recomeços", composta por duas iniciativas.

A partir de hoje, 8 de Março, a IKEA torna a sua Linha de Apoio ao Cliente numa linha de informação e apoio às vítimas de violência doméstica. Ao ligar para a IKEA, as vítimas poderão selecionar o reencaminhamento para o Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica que garante o atendimento por uma equipa técnica especializada, de forma anónima e confidencial. Desta forma, ao ligar, a chamada fica registada como sendo para a IKEA, garantindo uma maior confidencialidade e proteção da vítima.

No âmbito da campanha "Recomeços", a IKEA lança, também, um fundo de apoio à autonomização, no valor de 12.000€, destinado às mulheres que estão temporariamente acolhidas em Casas de Abrigo da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. O objetivo deste fundo é que, quando reunidas todas as condições de segurança, estas mulheres possam recomeçar as suas vidas, numa habitação própria, e pagar as rendas iniciais. A atribuição dos apoios será responsabilidade da CIG e dirige-se apenas às mulheres que se encontram já em processo de autonomização.

Cláudia Domingues, diretora de comunicação da IKEA Portugal acrescenta: “A luta contra a violência doméstica é um tema que temos apoiado ativamente ao longo dos anos. Acreditamos que uma vida melhor começa em casa e que esta tem de ser, antes de mais, um lugar seguro. Este ano, decidimos manter o foco no recomeço: estas mulheres, muitas vezes com os filhos, têm o direito a recomeçar as suas vidas, de forma segura e confortável. Conseguir apoiar pessoas nestas situações complexas, numa nova casa, que simboliza esperança, segurança e recomeço, deixa-nos muito orgulhosos.”

"Este fundo é uma grande ajuda ao apoio contínuo que a CIG providencia às mulheres que tomaram a decisão de começar uma nova vida, longe de um ambiente abusivo. O mercado de arrendamento tem registado uma grande inflação, com preços difíceis de suportar e tem tido um impacto enorme na capacidade de autonomização destas mulheres que são obrigadas a recomeçar. Através deste apoio financeiro ao arrendamento conseguimos ajudar a fazer face às despesas iniciais com a habitação", afirma Marta Silva, da CIG.

Estas iniciativas decorrem no seguimento do Pacto contra a Violência, assinado entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e a IKEA, em 2021.

"Recomeços" tem o objetivo de chamar a atenção para esta problemática que impacta maioritariamente mulheres e as tornam as principais vítimas. Segundo os dados mais recentes do Portal de Violência Doméstica, de outubro a dezembro de 2022, a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, acolheu 1504 pessoas. das vítimas adultas, 96% eram mulheres. Do total de pessoas acolhidas, 51,5% eram crianças que acompanharam as suas mães.

As vítimas ou testemunhas de violência, podem pedir ajuda através da Linha de Apoio ao Cliente da IKEA +351 21 989 99 45

As outras alternativas são através de SMS 3060 ou para o 800 202 148.