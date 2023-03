'Miles on the Rock's' no Blandy's Wine Lodge a 17 de Março

O Blandy's Wine Lodge volta a abrir 'portas' para mais uma iniciativa onde alia o 'vinho' a boa disposição e a música num só espaço.

"Um final de dia com Vinho Miles Madeira a ouvir os Frozen Floor..." é a aposta desta prestigiada 'casa' de Vinho Madeira, num evento denominado por 'Miles on the Rock's' e que terá lugar no próximo dia 17 de Março.

As portas abrem às 19 horas - Entrada Rua de São Francisco nº 10 - sendo que os lugares são limitados.

Os bilhetes estão à venda n' A Loja do Vinho e Recepção Blandy's Wine Lodge.