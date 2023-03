DRS destaca estratégias “para ajudar as famílias a retardar ou minimizar o uso de ecrãs”

Considerando a pertinência em conhecer e actuar sobre o fenómeno das novas tecnologias, com abrangência mundial, pretende-se potenciar a literacia digital nas famílias com crianças, através do desenvolvimento de uma intervenção preventiva sobre o uso das novas tecnologias na primeira infância e a sua influência na dinâmica familiar, assumindo-se assim, a importância de consciencializar as famílias para a adoção de um modelo parental promotor de um desenvolvimento saudável.

Com esta finalidade e dando continuidade ao projecto “Estou online... e agora?", lançado em 2017, a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, da Direção Regional da Saúde (DRS), delineou o projecto designado “Estou online e agora? - Preparação para o futuro”.

Nesta primeira fase, este projecto está a ser implementado no Concelho de Santa Cruz, nomeadamente no Centro de Saúde do Caniço e em creches e jardins de infância locais, estendendo-se posteriormente a outros concelhos da RAM.

Neste âmbito, a DRS relembra destaca algumas estratégias para ajudar as famílias a retardar ou minimizar o uso de ecrãs:

• Negociar o número de horas que os filhos podem dedicar às tecnologias;

• Delimitar a partir de que idade os filhos podem ter um telemóvel;

• Evitar colocar televisores ou computadores nos quartos, pois a supervisão é reduzida;

• Definir, com clareza, o tipo de programas que os filhos podem ver na televisão e os conteúdos a que podem aceder na Internet;

• Observar a classificação dos videojogos antes de os comprarem e adequar à idade da criança;

• Activar filtros de conteúdo na internet e nos televisores.