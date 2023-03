Parques podem ajudar aumento da escala nos hortícolas

O secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural acredita ser possível que até 2025 os supermercados Continente tenham 100% dos hortícolas produzidos na Região através do aumento das aéreas de produção dos agricultores.

Humberto Vasconcelos reconhece que a área agrícola tem vindo a diminuir em em função da procura de investimentos imobiliários, no entanto, recordou, que há um conjunto de empresários agrícolas que possuem unidades de cultivo nos parques empresariais e estes espaços podem ser locais ideais para a expansão dos negócios e atingir o desafio deixado aos produtores madeirenses pelo director-geral da Marca Continente.

O governante espera que deste modo a escala atinja os patamares definidos pela Sonae que pretende ser auto-suficiente nos produtos hortícolas cultivados na Região.

Neste momento chegam aos supermercados da Região metade do que é comercializado sendo que os outros 50% são provenientes do território continental.

O secretário com a tutela do sector primário marcou presença na 1.ª Academia do Clube de Produtores Continente que decorre na Escola Agrícola da Madeira.