Já pode mapear a biodiversidade nocturna e ajudar a SPEA

É sob o mote 'Vamos colocar as criaturas noturnas no mapa' que a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) pede aos cidadãos que ajudem a mapear a biodiversidade nocturna. Para isso, basta que o cidadão registe na aplicação iNaturalist/Biodiversity4all todas as suas observações. "Não precisa de saber identificar as espécies, basta tirar uma fotografia do animal observado e, automaticamente se estiver localizado nas ilhas, os seus dados serão inseridos e associados ao projeto [email protected] Outros utilizadores mais experientes irão ajudar na identificação das espécies", explica.

“Os animais de hábitos nocturnos, apesar de menos conhecidos e até envolvidos num certo misticismo, são, na verdade, uma parte muito importante dos ecossistemas, e prestam serviços tão basilares como o controlo de pragas e a polinização dos nossos alimentos. Atraídos pelas luzes, são muito afectados pela iluminação artificial, e é urgente a sua preservação”, diz Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira, frisando que “o objectivo é aumentar o conhecimento das espécies existentes e sua distribuição na Macaronésia.”

Um dos principais focos da SPEA, na última década, tem sido o combate à poluição luminosa. Este projecto de ciência-cidadã insere-se no âmbito do mais recente projeto da organização, o LIFE [email protected], no qual uma aliança de 13 parceiros pretende uma abordagem muito direta à origem do problema, procurando implementar iluminação pública mais eficiente, melhor direcionada e mais amiga do ambiente.

De acordo com nota à imprensa, o projecto LIFE [email protected] é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA, e tem como parceiros a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Câmara Municipal do Funchal, a Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Machico, a Câmara Municipal de Santana, a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, a Direção Regional de Políticas Marítimas, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Instituto de Astrofísica de Canárias, o Instituto Tecnológico de Canárias, a Fluxo de Luz e a Sociedade Espanhola de Ornitologia.