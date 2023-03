Inaugurada nova sede do PSD/ Caniçal

“Temos a obrigação de garantir que as nossas sedes ganhem melhores condições e funcionem, ao mesmo tempo, enquanto locais de trabalho e de convívio entre militantes mas, também, de acolhimento, proximidade e esclarecimento à população, sendo nessa perspectiva que temos vindo a trabalhar, há mais de um ano, na renovação destas estruturas, um pouco por toda a Região” afirmou, ontem, o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, à margem da inauguração dos trabalhos de renovação e requalificação da sede do PSD Caniçal.

Trata-se, segundo o líder social-democrata, de uma renovação “há muito desejada”, que "surge no âmbito do plano de intervenção desenvolvido pelo partido e que aponta prioridades, a curto e médio prazo, nas diferentes sedes locais, com base em necessidades que variam entre si e que podem ser mais ou menos simples e/ou urgentes".

“Nem sempre estamos a falar de grandes investimentos mas, sim, de uma valorização que representa muito para os nossos militantes”, vinca Prada citado em nota de imprensa,

A ideia, elabora o secretário-geral do PSD/M, “é que estes espaços ganhem outra vitalidade e dinamismo, servindo de base ao trabalho de proximidade que importa garantir em todos os concelhos e freguesias da Região", particularmente num ano de eleições em que perspectiva "mais uma importante vitória”.

“A partir de hoje, esta Sede reúne todas as condições para que a Comissão Política, em conjunto com os militantes e com a população local, desenvolva um excelente trabalho a favor desta freguesia e em nome de um futuro que as pessoas merecem e que nós queremos que seja bem melhor”, concluiu José Prada, apelando ao apoio dos militantes do Caniçal.