PCP denuncia atrasos no pagamento de profissionais de Saúde no âmbito do Programa de Recuperação de Cirurgias

A CDU veio hoje a público denunciar alegados atrasos no pagamento de profissionais de Saúde no âmbito do Programa de Recuperação de Cirurgias.

"Numa recente acção de contacto com os trabalhadores do SESARAM a CDU tomou conhecimento que o Programa de Recuperação de Cirurgias está suspenso desde o início de Janeiro de 2023 e que a suspensão está relacionada com o facto de o SESARAM ainda não ter pago aos profissionais de saúde pelo trabalho realizado no âmbito do Programa de recuperação de Cirurgias", expõe o partido numa nota remetida, esta sexta-feira, 3 de Março, à imprensa.

Segundo os comunistas, "existem profissionais de saúde que afirmam que não recebem o pagamento pelo serviço prestado desde o mês de Setembro", uma situação que "não é compreensível, tendo em conta que as verbas orçamentadas para o Programa de Recuperação de Cirurgias e de Especial Acesso a Cuidados de Saúde em 2022 ascendida os 6 milhões de euros e em 2023 os 9 milhões de euros", argumentam.

O Programa de Recuperação de Cirurgias foi criado em 2015 para dar resposta à lista de espera para a realização de cirurgias, "lamentavelmente e segundo dados recentemente divulgados pela presidente do Conselho de Administração do SESARAM existem 18 mil cirurgias na lista de espera, número muito superior ao existente em 2015 aquando da criação do referido Programa", recorda ainda a CDU.

"Não é aceitável que com tantas cirurgias por realizar, o Programa de Recuperação de Cirurgias esteja suspenso desde o início do ano, e que os profissionais de saúde que são determinantes para o êxito deste Programa, estejam há 5 meses a esperar pelo pagamento pelos serviços prestados", insiste o partido.

A CDU diz ainda que vai questionar o secretário regional da Saúde e Protecção Civil sobre as denuncias feitas pelos profissionais de saúde, nomeadamente quais os motivos para os atrasos nos pagamentos dos serviços prestados e para quando está prevista a resolução deste problema, bem como a retoma do Programa de Recuperação de Cirurgias.