PSD acredita que fixação de professores e formação profissional em rede são oportunidades para Porto Moniz

Os investimentos tecnológicos que estão a ser promovidos pelo Governo Regional em todas as escolas da Região, no âmbito do Programa de Aceleração da Digitalização da Educação, mereceram referência na sessão de auscultação do 'Compromisso 2030' levada a cabo, ontem, no Porto Moniz, tanto na perspectiva do seu benefício para os alunos quanto na afirmação de uma escola do futuro que se quer digital.

Numa aposta que deve, por isso mesmo, envolver ainda mais os professores, incentivando-os, também por essa via e a par de outras medidas e incentivos que possam vir a ser criados, a permanecer no concelho, salienta uma nota de imprensa do PSD emitida esta tarde.

Um investimento digital que ganha ainda maior importância nos concelhos do Norte e, designadamente no Porto Moniz, onde, paralelamente à necessidade de se garantir condições de melhor acesso à informação, importa reforçar, em parceria com Instituições de Ensino Superior ou mesmo com a Escola de Hotelaria, a oferta de formação profissional em áreas com potencial de desenvolvimento e fixação de recursos humanos, como é o caso do sector do turismo, entende o partido no poder

Fixação essa que deve ser promovida através da formação, da maior articulação com as empresas e de um trabalho em rede entre concelhos, que aproveite as acessibilidades construídas com o apoio dos Fundos Comunitários, acrescenta.

Estas foram algumas das conclusões apresentadas pela comunidade educativa local, envolvendo docentes, técnicos, representantes da escola, antigos alunos e pais, durante uma sessão do 'Compromisso 2030' que, juntando as áreas da Educação e da União Europeia e Globalização, serviu, também, para confirmar o reconhecimento generalizado da importância que a aplicação dos Fundos Europeus tem assumido e continua a representar em toda a Região.

Debate que teve menções específicas ao programa Erasmus e alertas para a necessidade de incrementar as temáticas europeias nos currículos escolares, de modo a preparar integralmente os alunos como cidadãos activos, conscientes e participativos nas suas respetivas comunidades.

Refira-se que, no respeitante à Educação, a auscultação concelhia que está a ser dinamizada pelo 'Compromisso 2030' junto da sociedade civil prossegue, na próxima segunda-feira, dia 6 de Março, no concelho da Calheta.