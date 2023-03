Porto Moniz e Calheta vão debater o futuro da Educação no âmbito do 'Compromisso 2030' do PSD

Depois de Câmara de Lobos, Machico e Santana, a auscultação concelhia levada a cabo no âmbito do 'Compromisso 2030', no respeitante à área da Educação, chega amanhã, dia 3 de Março, ao Porto Moniz e, na próxima segunda-feira, dia 6, à Calheta, tendo por principal objectivo ouvir, esclarecer e envolver a comunidade educativa local e a sociedade civil na preparação daquela que será a estratégia futura a constar do próximo Programa do Governo para este sector.

Sob o mote 'Educação: Onde Estamos? Onde queremos chegar?', este projecto de auscultação alargada tem conseguido despertar o interesse e suscitar, conforme era uma das suas prioridades, a recolha de importantes contributos para o futuro da Educação na Região, sendo que a valorização dos conteúdos e especificidades regionais nos currículos, a afirmação da Escola enquanto espaço de tecnologia e conhecimento mas, também, de cultura e bem-estar e a necessária articulação das instituições de ensino com o meio envolvente, designadamente com o sector empresarial, têm sido algumas das ideias defendidas, até agora, pelos participantes.

A iniciativa de amanhã decorrerá no Hotel Aqua Natura Bay, pelas 18h30, em parceria com outro tema do 'Compromisso 2030', neste caso o da 'União Europeia e a Globalização'. Já na Calheta, a auscultação a desenvolver terá lugar na sede local do PSD, no Lombo da Calheta, pelas 18h00, sendo que ambos os eventos são de entrada livre, com inscrição em compromisso2030educacao.pt.