HYUNDAI XG KAUAI 1.0 T-GDI PREMIUM 120CV Gasolina

Esta viatura com estilo SUV, vem aliada ao conforto, espaço e baixos consumos.

A Hyundai, já conhecida pelas garantias de longa duração, vem acompanhada de um design moderno, conforto e, como não poderia deixar de ser, a baixos consumos.

Ainda que o motor seja 1.0 a gasolina, os seus 120cv de potência, e a caixa de 6 velocidades são mais do que suficientes para lhe proporcionar uma viagem sem constrangimentos.

A versão Premium vem equipada com espelhos retrovisores eléctricos com desembaciador, protecções solares integradas nas janelas traseiras, sensores de luz e de chuva, sensores de estacionamento, câmera auxiliar de marcha atrás, trazendo mais conforto e segurança à sua condução quando as condições envolventes podem dificultar algumas manobras.

Além de todas as qualidades que pode encontrar neste Hyundai, acresce ainda a garantia de fábrica até Abril de 2029.

Hyundai - Novo pensamento. Novas possibilidades.

O seu valor comercial é de 23 900 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 299,96 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.