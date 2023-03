Projecto-piloto visa despertar curiosidade dos estudantes para uma carreira na área digital

O projecto-piloto 'Digital Nomads School Pilot' levado a cabo, esta manhã, pela Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco visa despertar a curiosidade dos estudantes para uma possível carreira na área digital, com foco especial em engenharia informática, 'project management' e nas diversas metodologias de programação.

Os alunos participantes terão a oportunidade de desenvolver o seu primeiro website, assim como de adquirir noções básicas de programação.

A sessão inaugural (de contextualização e sensibilização) teve como oradores Luís Calado (representante do Madeira Friends), Andreia Collard (Directora Regional de Informática) e alguns nómadas instalados na ilha (que deram testemunho do seu trabalho no mundo digital). Para além das dinamizadoras do projecto EM, os vice-presidentes do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Titânia Aguiar e Marco Nóbrega, proferiram algumas palavras.

Seguir-se-ão mais três sessões (ao longo do presente mês de Março) para os alunos interessados em integrar o projecto, para as quais se abriram inscrições. No final, os discentes receberão um certificado de participação, emitido pela escola.

Este projecto realiza-se em pareceria com o projecto Educação para os Media (EM) e a Coordenação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).