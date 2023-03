Lotação esgotada para o concerto do Madeira Guitar Quartet

O concerto que o Madeira Guitar Quartet irá promover hoje, pelas 18 horas, na Estação do Monte – Centro Interpretativo do Caminho de Ferro está com lotação esgotada.

No espetáculo, que integra o programa 'Música nos Museus' da Câmara Municipal do Funchal, o alinhamento consistirá em sonoridades antigas da música barroca aos ambientes frescos e peculiares das peças contemporâneas. Será conciliado com a utilização de técnicas vanguardistas como a preparação das guitarras ou o uso de métodos modernos de manipulação das cordas e exploração de diferentes efeitos.

A formação de quarteto de guitarras conta com um repertório diverso, de diversos estilos e épocas, com um destaque em peças de género de música erudita. Sendo uma das mais famosas formações que incluem guitarra clássica, o instrumento tem destaque de forma a dar à sua interpretação uma cor especial.

O Madeira Guitar Quartet é composto por quatro guitarristas e professores (Emanuel Faria, João Monteiro, Pedro Zamora e Romeu Curto) que pretendem ser, na ilha da Madeira, um projecto renovador na divulgação da guitarra clássica. Os membros com idades compreendias entre os 24 e os 61 anos, contém igualmente ensinamentos atribuídos por especialistas como Margarita Escarpa, Eliot Fisk e Àlex Garrobé.

A iniciativa 'Música nos Museus' é um projecto da Câmara Municipal do Funchal, cujo grande objectivo é levar um concerto por mês a um dos museus integrados no Município. É uma acção com dupla vantagem pois atribui visibilidade aos espaços e também dá a conhecer os artistas regionais.