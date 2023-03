Dia Nacional do AVC foi assinalado na Ribeira Brava

A Ribeira Brava acolheu hoje as celebrações do Dia Nacional do AVC – Acidente Vascular Cerebral, através de uma acção de sensibilização conjunta entre a Unidade de AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça e a Câmara Municipal.

A iniciativa teve como objectivo transmitir alguns conhecimentos básicos à população sobre como prevenir a doença que mais mata em Portugal.

Na ocasião, Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil, começou por dizer que o AVC pode ser tratado e prevenido.

A Unidade de AVC criada há vários anos na Madeira, é exemplo da evolução do Serviço Regional de Saúde e realiza todos os procedimentos, em articulação com a via verde do AVC implementada desde 2009.

A Madeira tem cerca de 800 a 900 casos de AVC por ano, o que equivale à perda de 10.800 dias de qualidade de vida, pelo que os jovens e os menos jovens “têm a responsabilidade de prevenir a doença, através de hábitos de vida saudáveis”, alertou o governante, salientando que a região investe anualmente 8 milhões de euros para as questões do AVC.

Já o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava recordou que na Madeira as autarquias não têm grandes competências na área da saúde, mas “têm o dever de promover a literacia nesta área” para preparar a população a saber agir perante situações graves de saúde.

A nossa função é colaborar em literacia, já que a prevenção e a formação são essenciais para salvar vidas. Por isso agradeço por terem escolhido a Ribeira Brava para comemorar o Dia Nacional do AVC com esta acção Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava

Coube à equipa da Unidade de AVC do Hospital Central do Funchal composta pelos médicos João Patrício Freitas e Pedro Freitas, bem como pela enfermeira chefe Arlinda Oliveira falar sobre os efeitos, as causas e as medidas de prevenção do AVC que, se forem bem aplicadas, ajudam a salvar vidas. As alterações na face, na força e na fala são indícios de um AVC, pelo que importa estar atento aos sinais e agir com rapidez, nunca esquecendo que tempo é cérebro.