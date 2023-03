Boletim trimestral de Estatística revela altos e baixos do final de 2022

"Os indicadores estatísticos relativos ao 4.º trimestre de 2022 apresentam um comportamento misto, com algumas variáveis a evidenciarem uma evolução positiva – pese embora alguns crescimentos em desaceleração – e outras a mostrarem recuos em termos homólogos", salienta a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) em mais uma edição do Boletim Trimestral de Estatística que resume o comportamento da informação divulgada ao longo dos três últimos meses do ano passado, embora ressalve que esta é "a informação disponível até ao dia 28 de Março de 2023".

A começar no Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) que "indicia que a atividade económica da RAM continuou a crescer no trimestre, mantendo, contudo, a tendência de desaceleração iniciada em Maio de 2022".

Já no 4.º trimestre de 2022, "a taxa de desemprego regional fixou-se em 6,9%, valor superior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre anterior e em 0,3 p.p. face ao trimestre homólogo".

Neste trimestre em análise, "a remuneração bruta total mensal média por trabalhador registou uma variação homóloga de 4,2% na Região, situando-se nos 1.515 euros".

Com "a pressão nos preços na RAM" que "voltou a acelerar, com a taxa de inflação (variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor - IPC) de Dezembro de 2022 a subir aos 7,0% (5,6% em setembro anterior), correspondente ao valor mais elevado desde Janeiro de 1994", a DREM destaca assim um tema que tem estado muito em evidência. E percebe-se porquê.

"Os dados de natureza monetária, produzidos pelo Banco de Portugal e que a DREM redifunde, mostram que o rácio de empréstimos vencidos das sociedades não financeiras se fixou nos 2,1%, em Dezembro de 2022, 0,1 p.p. acima do valor registado no trimestre homólogo", acrescenta, sendo que este indicador está muito ligado a outro assunto, a subida das taxas de juro e que, por sua vez, faz ligação com a inflação.

"De acordo com os dados da SIBS, no trimestre em análise, os levantamentos adicionados às compras através de terminais de pagamento automático, consideradas no seu conjunto, atingiram um montante de 645,3 milhões de euros, 515,2 milhões de euros com cartões nacionais e 130,1 milhões de euros com cartões internacionais. Estas verbas assinalam aumentos homólogos de 16,4%, 13,2% e de 31,1%, respetivamente", aponta.

Neste trimestre referido, "o saldo entre sociedades constituídas e dissolvidas na RAM foi positivo (+71 sociedades), pois o número de constituições de sociedades com sede na RAM (279) foi maior que o número de dissoluções (208)", atestando que a confiança dos empresários continua em alta, apesar dos problemas a jusante.

"No sector da agricultura, a comercialização de banana na primeira venda, no 4.º trimestre de 2022, subiu face a idêntico trimestre do ano anterior (+2,0%), o mesmo sucedendo com a produção de ovos (+3,6%). Por sua vez, o abate de frango recuou 4,6%. Ainda no sector primário, o valor da pesca descarregada registou um aumento homólogo de 11,2%, explicado sobretudo pelo comportamento do peixe-espada preto, que aumentou 17,3%", sendo estes apenas dois indicadores do sector primário.

Já no domínio da energia, "é de referir que a emissão de eletricidade aumentou 0,3% em termos homólogos, no trimestre em análise, sendo que a nível anual, o crescimento foi de 5,9%", indicador que também se conecta com o aumento da actividade económica.

"Na construção, a comercialização de cimento (primeira venda) registou, no 4.º trimestre de 2022, um decréscimo de 19,8% face ao mesmo período do ano passado. Ainda, neste mesmo trimestre, o número de edifícios licenciados registou também uma diminuição homóloga de 9,9%, assim como os alojamentos familiares transacionados, que apresentaram uma descida de 14,5% em relação ao mesmo trimestre de 2021", resume a DREM, naquele que pode ainda ser um sinal prematuro de recuo deste sector, após um curto crescimento.

"Por sua vez, a comercialização de vinho 'Madeira' verificada no 4.º trimestre de 2022 registou uma variação homóloga negativa, quer na quantidade (-15,1%), quer no valor (-10,6%)", sendo estes números que dependem muito da exportação directa, mais do que das vendas no mercado interno ou aquisições pelo turismo, esse sim, em alta.

E isso fica claro nos aeroportos e turismo de cruzeiro, bem como no alojamento turístico, que fechou o melhor ano de sempre. "No trimestre em referência, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM voltou a registar um acréscimo assinalável (+43,9%) em termos homólogos, em linha com as dormidas e os proveitos totais no alojamento turístico, que aumentaram 30,2% e 34,7% face ao mesmo trimestre do ano anterior, respetivamente", conclui.