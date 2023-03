Madeira com maior aumento de dormidas pré-pandemia

O alojamento turístico na Região Autónoma da Madeira mantém uma consistência muito forte neste novo ano, continuando claramente a destacar-se entre as regiões turísticas do país. Os dados preliminares de Fevereiro de 2023 confirmam essa tendência, registando tanto nas dormidas, como na estada média e, ainda, na taxa líquida de ocupação.

De acordo com os dados do INE, divulgados esta manhã, "em Fevereiro, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões. A AM Lisboa concentrou 30,8% das dormidas, seguindo-se o Algarve (19,5%), o Norte (17,2%) e a RA Madeira (15,3%)", refere. "Comparando com Fevereiro de 2020 (mês antes da pandemia ser declarada em Portugal), os principais crescimentos registaram-se na RA Madeira (+14,6%), AM Lisboa (+12,0%) e Norte (+11,3%), enquanto no Algarve e RA Açores se registaram decréscimos (-6,8% em ambos)", refere.

"Relativamente às dormidas de residentes, face a Fevereiro de 2020, a RA Madeira (+76,3%) continuou a destacar-se, seguindo-se o Norte (+5,7%) e a AM Lisboa (+4,9%). Neste mês, ao contrário do anterior, observaram-se diminuições no Algarve (-10,4%), Alentejo (-1,8%) e RA Açores (-1,6%), face a 2020", acrescenta o Instituto Nacional de Estatística. "Nas dormidas de não residentes, os principais crescimentos verificaram-se no Norte (+16,6%) e AM Lisboa (+14,5%) e, em sentido contrário, observaram-se diminuições na RA Açores (-15,5%), Algarve (-5,9%) e Centro (-2,8%)".

Na prática, descontando os alojamentos locais com menos de 10 camas que o INE continua a não contabilizar, foram contabilizadas 619,1 mil dormidas em Fevereiro (+58,1% do que em Fevereiro do ano passado), sendo que no acumulado dos dois primeiros meses já foram contados quase de 1,2 milhões de dormidas (+66,1% do que no período homólogo). Estes números, a manterem este ritmo, podem apontar a mais um recorde. É certo que será prematuro, mas estes dois meses nem sequer são dos melhores meses para o turismo da Madeira.

Estada média aumentou abaixo da média nacional

"Em Fevereiro, a estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,45 noites) aumentou 4,1% (+1,6% em Janeiro)", refere o INE, sendo que a Madeira teve um aumento de 2,9%, abaixo da média nacional. "A estada média dos residentes (1,76 noites) aumentou 2,7% e a dos não residentes (3,06 noites) diminuiu 1,3%. Os valores mais elevados verificaram-se na RA Madeira (4,49 noites) e Algarve (3,96 noites)", garante o INE, o que confirma um 'galardão' que tem sido conservado pela Madeira há muito tempo.

Taxas líquidas de ocupação quase de 60%

Como referido, naquele que é, tradicionalmente, um dos meses menos procurados na Madeira, a taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico esteve quase a bater nos 60%, quando no país foi de 36,6%, tendo aumentado 7,5 p.p. em Fevereiro (+11,0 p.p. em Janeiro) e "ficou acima do valor observado em Fevereiro de 2020 (35,2%)", diz o INE para o todo nacional.

"Em Fevereiro, as taxas de ocupação-cama mais elevadas registaram-se na RA Madeira (58,9%) e AM Lisboa (46,9%), correspondendo também aos maiores acréscimos neste indicador (+15,2 p.p. e +11,7 p.p., respectivamente)", confirma.

Por fim, realça, a taxa líquida de ocupação-quarto nos estabelecimentos de alojamento turístico (45,7%) aumentou 10,0 p.p. em Fevereiro (+14,0 p.p. em Janeiro) e ficou acima do valor observado no mês homólogo de 2020 (44,0%)".