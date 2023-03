Trânsito e estacionamento condicionados na R. Nova Pedro José de Ornelas no Funchal

Na sequência da segunda fase da empreitada municipal de controlo e monitorização de fugas nas redes de águas, associado ao sistema de telegestão existente no concelho, haverá condicionamento da circulação rodoviária com proibição de estacionamento na Rua Nova Pedro José de Ornelas, informa Câmara Municipal do Funchal (CMF).

"Torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária com proibição de estacionamento na Rua Nova Pedro José de Ornelas, no segmento entre a Rua do Comboio e a Rua de Santa Luzia, entre os dias 22.03.2023 e 20.04.2023, para lançamento de rede de abastecimento e execução de ramais de ligação domiciliários", refere a autarquia em nota remetida às redacções.

"Durante este condicionamento a circulação rodoviária funcionará alternadamente mediante sinalização temporária e sob a coordenação da Polícia de Segurança Pública", acrescenta a mesma nota.

A CMF solicita ainda aos condutores "a melhor compreensão por eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente".