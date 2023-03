'VII Circuito do Livramento – Dia da Mulher' motiva alterações ao trânsito no Funchal este domingo

Devido à realização da prova de atletismo 'VII Circuito do Livramento – Dia da Mulher', será necessário proceder à interrupção temporária da circulação automóvel na Estrada do Livramento, no próximo dia 5 de Março, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Assim, de acordo com o comunicado da autarquia, ficará interrompido o troço compreendido entre a Estrada Luso Brasileira e a Estrada dos Marmeleiros, bem como na Rua 6 do Bairro do Livramento, entre as 9 e as 10 horas de domingo.

"Todas as vias que dão acesso à Estrada do Livramento e Rua 6 do Bairro do Livramento ficarão condicionadas à circulação automóvel, pelo que, solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local", apela a CMF.

Refira-se ainda que a interrupção de trânsito será coordenada pela Polícia de Segurança Pública.