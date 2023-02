Câmara do Funchal associa-se às comemorações do Dia Mundial das Doenças Raras

O Município do Funchal vai associar-se à campanha de sensibilização que a RD – Portugal, União De Associações de Doenças Raras está a desenvolver, através da iluminação do edifício dos Paços do Concelho, para assinalar o Dia Mundial das Doenças Raras, que se assinala, anualmente, a 28 de Fevereiro.

A autarquia sublinha que se trata de "um acto de solidariedade e responsabilidade sociais, tão importante para alertar e sinalizar para as doenças raras, à escala mundial", por isso, vai também apostar na divulgação de informação relativa à efeméride nas redes sociais e sítio web e/ou outros meios.

O município associa-se a esta data através do pelouro das áreas da Educação, Social, Saúde e Ciência, tutelado pela vereadora Helena Leal.

A Câmara Municipal do Funchal lembra que, segundo as estimativas, as doenças raras, no seu conjunto, possam atingir seis a oito por cento da população portuguesa (entre 600 a 800 mil pessoas podem ter doença rara em Portugal), considerando ser da máxima importância sensibilizar toda a população para a relevância do diagnóstico precoce, assim como trabalhar e desenvolver acções que eliminem o estigma que ainda se faz sentir e cujo impacto no doente é muito considerável.

O Município do Funchal é parceiro institucional da RD –Portugal, União de Associações de Doenças Raras, desde 2022.