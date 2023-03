Miguel Albuquerque realça papel positivo das 'lowcost' para o turismo regional

Esta manhã, durante a sua visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou o papel das companhias aéreas 'lowcost' no turismo regional.

Com o acordo que fizemos com a Ryanair aumentamos em 355 mil lugares, ou seja 22% da nossa capacidade, para o destino Madeira e isto tem sido muito positivo. As 'lowcost' têm tido um efeito extremamente positivo que no turismo, na modalidade hoteleira e também no turismo local.” Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

O governante referiu que o paradigma está a mudar e que as pessoas preferem viajar a preços mais em conta e com pouca bagagem.

Há também outra realidade que é esta: hoje as pessoas querem viajar a preços acessíveis e querem viajar sem nenhum problema de grandes confortos, querem é que o avião ofereça condições de operar sem atrasos e sem problemas. Levam, muitas vezes, uma mochila e uma mala pequena e viajam. E isto é extremamente positivo, ou seja há uma mudança do paradigma no turismo e o mesmo se passa com o perfil do turista. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

Referiu ainda que o perfil do viajante tem alterado ao longos dos últimos 20-30 anos. "Há 20 ou 30 anos o turista ficava no hotel. Hoje em dia que fazer levadas, quer fazer canyoning. É um turista muito mais activo, as pessoas têm um contacto muito mais estreito com o exterior, com as actividades recreativas, com a natureza, com tudo o que a Madeira ofereça".

Já sobre os resultados obtidos nos dois primeiros meses do ano, Albuquerque disse que o ano de 2022 foi "muito bom" para o turismo e que foram superadas as expectativas.

Tivemos 9 milhões e 600 mil dormidas, foi o melhor ano de sempre. Este ano começou muito bem e a nossa ideia é continuar a promover a Madeira também no mercado nacional. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

Foi um ano excepcional para o turismo nacional e vamos continuar também a promover no mercado nacional o destino Madeira porque, além de ser um destino nacional, ainda há muitos dos nossos conterrâneos e compatriotas que não conhecem as grandes virtudes turísticas da Madeira. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

A concluir, os dois primeiros meses deste ano também "superaram as expectativas": "Havia, por causa da suposta contração da economia alemã, expectativas que poderíamos ter o mês de Janeiro ou Fevereiro com menos turismo, mas neste momento já está a exceder os meses homólogos".