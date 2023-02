Portugal mantém o título de maior produtor de bicicletas da Europa

Portugal mantém, há três anos consecutivos, o título de maior produtor de bicicletas da Europa, tendo-se registado um aumento nas exportações mesmo nos anos de pandemia, informou hoje fonte da ABIMOTA, associação que representa o setor das duas rodas.

"Portugal é o maior fabricante europeu de bicicletas há três anos seguidos. As exportações do setor cresceram 4% em 2020, 39% em 2021 e 37% em 2022, ultrapassando os 800 milhões de euros", disse Armando Levi, presidente da ABIMOTA - Associação Nacional das Indústrias das Duas Rodas, Ferragens, Mobiliários e Afins, com sede em Águeda, no distrito de Aveiro.

O dirigente falava durante uma visita do secretário de Estado da Economia à ABIMOTA, que decorreu ao final da tarde.

Apesar do bom momento que o setor atravessa, Armando Levi sublinhou que é preciso dar "um saltinho" para outro patamar, desejando alcançar a liderança no desenvolvimento de produtos em parceria com os principais 'players' europeus.

Além disso, defendeu uma aposta na sustentabilidade e na economia circular em parceria com os clientes e fornecedores, bem como a integração da comunidade científica nesta cadeia.

Nesse sentido, o setor candidatou-se a uma agenda mobilizadora, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), envolvendo 47 entidades, incluindo 39 empresas, sete entidades do sistema científico e tecnológico e a ABIMOTA, com um investimento previsto superior a 210 milhões de euros, centrado em 55 novos produtos que deverão chegar ao mercado daqui a três anos.

Desta agenda também faz parte o Bikinnov, uma associação que vai gerir o Centro de Interface Tecnológico (CIT) que se destina a dar condições às empresas para poderem inovar e desenvolver os seus produtos de forma adequada, constituindo um "marco histórico" para o setor das duas rodas e mobilidade suave.

"Queremos um centro de tecnologia e inovação ao melhor nível mundial em termos de investigação e desenvolvimento no setor das duas rodas e mobilidade suave. Neste campeonato não basta ser bom. Nós temos que ser dos melhores e Portugal não pode perder o pelotão", afirmou o presidente da ABIMOTA.