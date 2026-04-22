Basílio Santos alerta para o aumento exponencial da produção de resíduos sólidos

O grupo parlamentar do JPP visitou a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra e a Centro de Processamento do Porto Santo e constatou que estas unidades já atingiram o máximo da sua capacidade de processamento e alwerta para a necessidade de medidas urgentes.

Basílio Santos apresentou números, da ARM, que mostram que, em 10 anos, sobretudo com o aumento do fluxo turístico, a Meia Serra teve um aumento do processamento de 228% e, no Porto Santo, esse aumento é muito maior (781%).

O JPP acusa o Governo Regional de não estar a enfrentar o problema com a urgência que exige.