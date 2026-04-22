Mais de 100 operacionais da Madeira capacitados para salvamento especializado em valas

Um total de 116 operacionais dos Corpos de Bombeiros e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana (GNR) estiveram envolvidos, nas últimas semanas, no Centro de Formação e Treino do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) para "se qualificaram na área do salvamento técnico em valas, uma aposta na otimização do dispositivo de resposta regional", informa a entidade em nota de imprensa.

"Este resultado decorre da realização de seis ações de formação promovidas pelo SRPC, IP-RAM em parceria com a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e a Heavy Rescue Portugal, enquanto entidades formadoras desta especialização", acrescenta.

Explica o SRPC que "a iniciativa dá continuidade ao plano iniciado em 2025, estando previstas mais duas edições até ao final do presente ano, prosseguindo o desígnio de dotar todos os Bombeiros da Região Autónoma da Madeira com estas competências no 1.º alarme, bem como a criação de equipas diferenciadas para reforço especializado", acrescenta.

Refira-se que "o Curso de Salvamento Técnico em Valas, nas vertentes de Conhecimento e de Operações, visa preparar os operacionais da linha da frente para avaliar de riscos, estabilizar cenários e executar intervenções no âmbito do socorro em ambiente de escavações instáveis, de acordo com as boas práticas e a doutrina internacional", salienta.

E aponta que "as formações incluem uma forte componente prática, com exercícios em cenários simulados que reproduzem situações reais, permitindo consolidar procedimentos de segurança, utilização de equipamentos especializados e gestão de operações".

Citado na nota, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, Comandante Richard Marques, salienta que "esta capacitação é determinante para garantir o uso das melhores técnicas perante cenários exigentes e de elevado risco em que vidas dependem da nossa ação", sublinhando que "o objetivo é qualificar todos os elementos nesta área que representam um passo significativo no reforço da capacidade de resposta da Região".

Por sua vez, o Comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, também considerou "esta formação e a sua desmultiplicação uma garantia da aplicação de técnicas adequadas e transversais a toda a Região em ocorrências de elevada complexidade, como já aconteceram e que garante a interoperabilidade das diferentes equipas no terreno", refere José Minas.

Conclui a nota que "estas ações inserem-se na estratégia do SRPC, IP-RAM de reforço contínuo da qualificação dos agentes de proteção civil, contribuindo para uma resposta mais eficaz e segura em ocorrências complexas, assente numa matriz integrada que privilegia a complementaridade entre forças de resposta operacional".