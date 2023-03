'Estátuas Vivas' é a mais recente obra de Samuel Jarimba, Magda Pereira e Rúben Silva

Esta tarde foi apresentado o novo livro de de Samuel Jarimba, Magda Pereira e Rúben Silva, intitulado 'Estátuas Vivas', no palco da 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal.

O livro pretende retratar a passagem do tempo pela memória de uma estátua/corpo, assim como o entusiasmo existente no exercício de manter vivo pela capacidade de ver o que não é.

Samuel Jarimba, nascido em 1993 no concelho de Machico, formou-se no grau de mestre pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 2017. Desde essa altura até à actualidade tem combinado o seu trabalho como arquitecto com outros projectos na área do desenho.

Já Magda Pereira, nascida em 1996 também no concelho de Machico, licenciou-se em Artes Visuais e Fotografia pela Escola Superior Artística do Porto em 2018. Actualmente trabalha como fotógrafa.