Escola dos Louros dá as mãos pelo Ambiente com cordão humano

Alunos, professores e pessoal não docente da Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros uniram-se num 'Cordão Humano pelo Ambiente e pela Terra', ontem, quinta-feira, no âmbito da Semana Eco-Escolas.

Com o objectivo de sensibilizar para as boas práticas ambientais, durante 20 minutos, a comunidade educativa dos três edifícios que compõem este estabelecimento escolar (edifício-sede, edifício de São Filipe e edifício de São Gonçalo) deram as mãos por uma causa e pela “casa maior”, ou seja, pela proteção do planeta Terra.

Esta foi uma actividade dinamizada pela equipa do projeto Eco-Escolas. De acordo com nota do estabelecimento de ensino, "foi motivo de entusiasmo e a expetativa era muita entre os participantes, tendo a maioria considerado ser importante unir esforços no combate à poluição e às alterações climáticas".

O evento, que contou com o apoio técnico da equipa Educamedia da SRE, no registo das imagens aéreas, juntou pela primeira vez alunos e professores dos três edifícios.

A Semana Eco-Escolas levou a que se promovessem uma série de iniciativas, desde a plantação de hortas, desfiles de eco-moda, sessões de sensibilização e visitas de estudo, tendo sido grande a mobilização da comunidade. Na terça e quarta-feiras, os edifícios de São Gonçalo e sede hastearam as suas bandeiras verdes, e na manhã desta quinta-feira, houve ainda a entrega de prémios aos alunos vencedores do concurso Eco-Código, a premiar as melhores frases de conduta ambiental.

O projecto 'saiu da escola', promovendo acções de limpeza de praias e da recolha de papel, cartão e electrodomésticos, a reverter para iniciativas de cariz social.