A tradição da música ao vivo, de Quinta a Sábado no Castanheiro

Com uma agenda musical eclética, que percorre desde os ritmos mais intensos do Jazz às vibrações regulares das teclas, os finais de dia dos últimos dias da semana são para serem vividos e aproveitados ao máximo no Castanheiro Boutique Hotel.

Dos programas apresentados mensalmente, de referir a preferência pelos músicos e artistas madeirenses, que com grande alegria entregam espetáculos muito completos, entre os quais: CBH Jazz Classic Trio, Miguel Pires, Énia Caires Duo, Luana Teixeira Duo e Cristina Barbosa Duo.

Aos reportórios que não passam despercebidos e a uma boa dose de diversão, adicionam-se os cocktails cheios de cor, e o Íris Lounge & Music Bar transforma-se num espaço bonito onde a descontração e os brindes são garantidos. Às Quintas a reserva é obrigatória para o momento mais procurado da semana com o Tapas & Wine acompanhado de uma ritmada sessão de Jazz com o CBH Jazz Classic Trio entre as 19h30 e as 21h30, do menu - um buffet de tapas mediterrânicas e a prova de vários rótulos portugueses, já às Sextas e aos Sábados os momentos musicais acontecem entre as 20h30 e as 22h15 e do menu disponível uma grande variedade de snacks e bebidas diversas para degustar ao mesmo tempo em que abana o pé ao ritmo de alguns temas que lhe serão, certamente, familiares.

Castanheiro Boutique Hotel

Rua do Castanheiro 31, 9000-081 Funchal

Contacto: +351 291200100

Email: [email protected]